صحة الانبار تعلن عن نجاح عملية نادرة في مستشفى هيت العام

2021/02/04 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم الخميس، عن نجاح عملية نادرة بأستخراج كتلتين غريبتين من الشعر داخل أمعاء مريضة بعمر ٢٤ عام

وقال رئيس الفريق الجراحي الدكتور الإختصاص رعد حفظي الهيتي، في بيان صحفي، ان “المريضة كانت تعاني من آلام حادة في البطن مصحوبة بتقيؤ مستمر ولمدة ستة أيام وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، حيث تبين وجود انسداد في الامعاء الدقيقة مع وجود كتل غريبه داخل الامعاء والمعدة بسبب أن المريضة مصابة بمرض نفسي يؤدي إلى تناولها خصيلات الشعر”.

واضاف “أجريت لها عملية فتح بطن استكشافي طارئ حيث وجد كتلتين من الشعر الأولى داخل الامعاء الدقيقة ( ٦x١٠) مسببة انسدادها اما الكتلة الثانية فكانت داخل المعدة ( ٢٠ *١٠) ازيلت الكتلتين من الامعاء والمعدة والمريضة الان بصحة جيدة تتماثل للشفاء بجهود الكادر الطبي والتمريضي والصحي الساند”.

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