صحة الانبار تعلن عن نجاح عملية نادرة في مستشفى هيت العام

اعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم الخميس، عن نجاح عملية نادرة بأستخراج كتلتين غريبتين من الشعر داخل أمعاء مريضة بعمر ٢٤ عام
وقال رئيس الفريق الجراحي الدكتور الإختصاص رعد حفظي الهيتي، في بيان صحفي، ان “المريضة كانت تعاني من آلام حادة في البطن مصحوبة بتقيؤ مستمر ولمدة ستة أيام وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، حيث تبين وجود انسداد في الامعاء الدقيقة مع وجود كتل غريبه داخل الامعاء والمعدة بسبب أن المريضة مصابة بمرض نفسي يؤدي إلى تناولها خصيلات الشعر”.
واضاف “أجريت لها عملية فتح بطن استكشافي طارئ حيث وجد كتلتين من الشعر الأولى داخل الامعاء الدقيقة ( ٦x١٠) مسببة انسدادها اما الكتلة الثانية فكانت داخل المعدة ( ٢٠ *١٠) ازيلت الكتلتين من الامعاء والمعدة والمريضة الان بصحة جيدة تتماثل للشفاء بجهود الكادر الطبي والتمريضي والصحي الساند”.
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