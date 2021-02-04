مصرف الرافدين يوضح بشأن اقتطاع رواتب المتقاعدين

2021/02/04 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مصرف الرافدين ، الخميس، أنه لا علاقة للمصرف في الاستقطاع من رواتب المتقاعدين الذي جرى اليوم، مشيرا إلى وجود خلل في شركة البطاقة الذكية.

وقال مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن في تصريح اليوم (4 شباط 2021) إن "عملية رفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين تجري من خلال رفع بيانات الدوائر المستفيدة إلى مصرف الرافدين ومن ثم إلى لشركة العالمية للبطاقه الذكية".

وأضاف أن "المصرف وسيط ناقل لا اكثر ولا اقل وان ما حدث اليوم هو بسبب خطأ في البرنامج الخاص بالشركة العالمية للبطاقه الذكية ولا علاقة للمصرف بذلك والدليل، أنه تم تزويد مصرف الرافدين بكتاب من الشركة العالمية للبطاقه الذكية يوضح بأن الخلل لديهم وستتم إعادة الرواتب للمتقاعدين، حيث أبلغنا من الشركة بإعادة المبالغ المستقطعة الى المتقاعدين".

وفي وقت سابق، أكدت هيئة التقاعد الوطنية، أن مصرف الرافدين نفذ استقطاع الرواتب على المتقاعدين بـ(الخطأ)، مشيرا الى ان الاستقطاعات ستعاد خلال أيام.

وقال وكيل هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار السعدي: إن "رواتب المتقاعدين رفعت من الهيئة بالكامل، ولم يتم أي استقطاع من الرواتب".

وأضاف أن "المشكلة التي حدثت كانت من مصرف الرافدين، التي نفذت استقطاعات على رواتب المتقاعدين بالخطأ نتيجة خلل فني"، مشيراً إلى ان "المصرف سيعيد الاستقطاعات خلال الايام المقبلة".

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