الذهب يتهاوى 44 دولاراً عند التسوية صعود العملة الأمريكية

2021/02/04 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمقت أسعار الذهب عالمياً لحوالي 44 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع أدنى 1800 دولار، مع قوة العملة الأمريكية.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع ملحوظ للدولار وعوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مع انتظار الوضوح بشأن حزمة التحفيز المالي.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في شهرين خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الأخير من 2020.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 2.4 بالمائة أو 43.90 دولار ليصل إلى 1791.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة6:55 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 2.5 بالمائة إلى مستوى 1788.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 91.56، وهو الأعلى في شهرين.

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