علماء يجربون المزج بين لقاحي فايزر وأكسفورد

2021/02/04 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق علماء بريطانيون أول دراسة من نوعها في العالم وتهدف لمعرفة ما إذا كان هناك امكانية لمنح الأشخاص لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا في وقت واحد.

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