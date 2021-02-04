منذ بنائه قبل 300 عام:ممثل المرجع السيستاني يفتتح أكبرُ توسعةٍ وتطويرٍ لمقام الامام المهدي في كربلاء المقدسة

2021/02/04 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت العتبةُ العبّاسية المقدّسة

صباحَ اليوم الخميس (21 جمادى الآخرة

1442هـ) الموافق لـ(4 شباط 2021م)، مشروعَ

توسعة مقامِ الإمام المهديّ(عجّل اللهُ

فرجه الشريف)، وذلك تيمّناً وتزامناً مع

الذكرى العطر

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