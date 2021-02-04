نافالني مخاطبا مؤيديه: تغلبوا على الخوف وحرروا روسيا من حكامها اللصوص

2021/02/04 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث المعارض الروسي أليكسي نافالني، مؤيديه على التغلب على الخوف وتحرير بلادهم من حكامها.

نافالني قال في منشور على تطبيق انستغرام ان النظام الحاكم في روسيا يمكنه البقاء في السلطة واستخدامها بغية الاثراء الشخصي، معتمدا على خوف المواطنين، وهو ما يتطلب التغلب على ذلك الخوف وتحرير البلاد من عصابة اللصوص التي تحتله على حد تعبيره.

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