2021/02/04 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الرئيس الأميركي جو بايدن: سنعيد بناء التحالفات والتواصل مع العالم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
– بايدن: سندعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة بلدان العالم.
– بايدن: الولايات المتحدة عادت والدبلوماسية عادت وسنعيد بناء تحالفاتنا الدولية.
– الرئيس الأميركي جو بايدن: سنعيد بناء التحالفات والتواصل مع العالم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الرئيس الأميركي جو بايدن: سنعيد بناء التحالفات والتواصل مع العالم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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