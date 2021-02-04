عاجل | الرئيس الأميركي جو بايدن: سنعيد بناء التحالفات والتواصل مع العالم

2021/02/04 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– بايدن: سندعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة بلدان العالم.

– بايدن: الولايات المتحدة عادت والدبلوماسية عادت وسنعيد بناء تحالفاتنا الدولية.

– الرئيس الأميركي جو بايدن: سنعيد بناء التحالفات والتواصل مع العالم.

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