رؤوس داعش تتساقط.. رسول يعلن القبض على ’أبو جرّاح وأبو شدّاد’ في السليمانية

2021/02/04 | 22:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، تفاصيل عملية "نوعية" جرت بالتنسيق مع آسايش السليمانية، أسفرت عن اعتقال مطلوبين من تنظيم داعش.

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وقال رسول، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 شباط 2021): إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تستمر الضربات الموجعة على العناصر الإرهابية أينما كانت بجهود متميزة ومتابعة ميدانية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، حيث يواصل الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب دك ما تُعرف (بولاية الجنوب) لدى عصابات داعـش بعد مقتل والي تلك المنطقة الإرهابي (أبو حسن الغريباوي)".

وأضاف، أنه "نفذت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع أسايش السُليمانية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين المُلقبين (أبو جراح و أبو شداد) والذي يعمل أحدهما كأمر مفرزة في عصابات داعـش الإرهابية والآخر ضمن المفارز الساندة لولاية الجنوب".

وتابع أنه "إستكمالًا للواجب على أحد أفراد هذه المفرزة نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية إستباقية في ناحية اليوسفية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى (أبو أدهم)".

وفي سياق متصل، اشار رسول الى ان "جهاز مُكافحة الإرهاب القى القبض على إرهابي آخر ينتمي لعصابات داعـش التكفيرية في منطقة العظيم بمُحافظة ديالى".

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