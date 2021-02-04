جرح كوجو الأبدي ينزف من جديد

2021/02/04 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ام المجازر كوجو من جديد تنزف جرحها الأبدي والحزن يؤلم الايزيديين، ففي صباح هادئ مع شروق الشمس اصوات الأطفال وصرخات النساء تعلو السماء، صمت الإنسانية يقتل الأطفال ويذبح الشباب.

الناجي من المقبرة الجماعية في قرية كوجو الياس صالح يروي قصته المؤلمة لـ PUKmedia، في قرية كوجو المعروفة بخيراتها وطيبة قلوب أهلها بين المجتمع الايزيدي وعدد سكانها ١٢٥٠ فردا، ففي الـ ١٥ من أغسطس ٢٠١٤ هاجمها الوحوش البربرية من ارهابيي داعش بوحشية وهمجية.

وقال صالح لـ PUKmedia، كنا في بيوتنا ننتظر الفرج عن اهلنا وارضنا شنكال الحبيبة جاء عناصر داعش إلى قريتنا وطلبوا منا إعتناق الدين السلام كأول خيار لنا أو قتلنا.

من جانبه يقول الشيخ احمد جاسو شيخ كوجو، تحملنا المعاناة والمآسي منذ مئات السنين وقاومنا ٧٣ إبادة جماعية حتى نحافظ على ديننا المقدس وارضنا نضحي بأرواحنا وبما نملكه ولن نغير ديننا، ففي ١٥ أغسطس جاء رتل من سيارات داعش ومعهم اميرهم مرة أخرى طلبوا منا إعتناق الدين السلام والا القتل الجماعي وبعدها تشاوروا فيما بينهم وقرروا قتل أهالي القرية بشكل جماعي.

وأشار الى أنهم جمعونا في مدرسة القرية وفرقوا الرجال عن النساء، أخذوا الرجال الى طابق والنساء بطابق وأخذوا هواتف الجميع وجمعوا الذهب والاموال من النساء فردا فردا ودخل الخوف والرعب في قلوب الجميع وصرخات الأطفال والنساء تعلو السماء.

وأوضح صالح "بعد تفرقتنا عن النساء جاءوا بالسيارات وأخذوا الرجال على مجموعات الى خارج القرية وقالوا بأنهم سوف ياخذوننا الى الجبل، وبعد وصولنا إلى خارج القرية علمنا بنيتهم القذرة بأنهم سوف يقتلوننا ويرمون بنا في الحفر وقاموا بجمعنا وإطلاق النار علينا ورمينا بوحشية ومن الرجال كلهم نجى عدد قليل منا مصابون وغارقون في الدماء وتحملنا المعاناة والاوجاع ألما من من وجع جروحنا.

وتابع صالح "من بين ١٢٥٠ مواطنا من أهالي قرية كوجو فقط تحرر ما يقارب ٧٤٠ فردا واكثر من ٥٠٠ مفقود لايزال مصيرهم مجهولا بين المقابر الجماعية وبين سجون تنظيم داعش في مناطق مختلفة، اليوم بعد التأكد من تتبيث هوية ١٠٤ شهيد من قرية كوجو مرة أخرى فتح جرحنا الأبدي ودخل الحزن في قلوبنا وقلوب الايزيديين جميعا حزنا على ارواح شهداءنا الأبرياء ضحايا الإبادة الجماعية الوحشية بحق الأيزيديين، وننتظر بوجع كبير ان نستقبل رفات شهدائنا.

وبين صالح "ان المقابر المكتشفة التي فيها عظام أهالي كوجو، ١٧ مقبرة جماعية داخل القرية وخارجها ضمن حدود قضاء شنكال ولايزال مصير الأخيرن مجهولا، مضيفا لقد الشيخ نايف جاسو شيخ قرية كوجو عشرات المرات في المؤتمرات والمحافل الدولية بالإسراع في فتح مقابرنا والإهتمام بالمقابر لكي لا تذهب حقوقهم هذرا بسبب الأمطار والسيول، كما ناشدنا الحكومة المحلية والمنظمات الدولية بعدم إهمال قضيتنا كوننا تعرضنا الى ابشع إبادة جماعية كأيزيديين وكأقلية دينية ووثق ارهابيو داعش جميع جرائمهم الوحشية بفيديوهات وصور.

واختتم قوله "ندعو الجميع الى ان ينظروا إلينا كمواطنين وبشر وان يقفوا معنا لعدم تكرار ابادتنا لأننا شعب مسالم لم نضر بشرا في حياتنا ونعيش مع الجميع بروح انسانية وندعو بالخير للبشرية جمعاء.

PUKmedia / تحسين شيخ كالو / شنكال

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرح كوجو الأبدي ينزف من جديد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرح كوجو الأبدي ينزف من جديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).