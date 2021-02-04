الديمقراطيون يطلبون مثول ترامب للشهادة في إطار مساءلته

2021/02/04 | 22:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طلب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل بشأن أحداث العنف في الكابيتول.

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