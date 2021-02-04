الصين ترسل لسوريا 150 الف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

2021/02/04 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت السفارة الصينية في دمشق، اليوم الخميس، أن بكين سوف ترسل 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا كمساعدات.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول الصحفي في السفارة قوان بو قوله إنه: لا توجد أي تفاصيل أخرى عن موعد وصول الشحنة أو اللقاح الذي سيتم إرساله.

وفي هذا الإطار، أعلن مسؤولون في وزارة الصحة السورية أن البلاد تتعامل مع روسيا والصين فيما يتعلق باللقاحات.

لكن السلطات السورية لم تعلن بعد عن أي صفقات ثنائية مع الصين بشأن اللقاحات.

والأدوية معفاة بوجه عام من العقوبات، لكن مصادر بالأمم المتحدة تقول إن العقوبات جعلت دمشق بدون ثقل مالي كبير للتفاوض بشأن الإمدادات.

كما تسببت العقوبات أيضا في إبطاء عملية التفاوض من خلال خلق مخاطر قانونية إضافية.

يذكر أن سوريا هي من بين الموقعين على برنامج كوفاكس العالمي الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية لمنح اللقاحات للدول الأكثر فقرا.



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