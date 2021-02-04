2021/02/04 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، عقد الجمعية العامة للجنة الأولمبية يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية، حسين علي حسين في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، ستعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء المقبل الموافق العاشر من شهر شباط الحالي في نادي العلوية ببغداد”.

اوضح ان “الاجتماع ممثلا برؤساء الاتحادات الاولمبية فقط ويأتي في سياق رسالة اللجنة الاولمبية الدولية لتسمية لجنة ثلاثية محايدة تهيئ للعملية الانتخابية المقبلة”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للجنة الأولمبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للجنة الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).