مُكافحة الإرهاب يعلن الاستمرار بضرب

2021/02/04 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، الخميس، ضربه لما تُعرف "بولاية الجنوب" لدى عصابات داعـش الإرهابية بعد مقتل والي تلك المنطقة المدعو أبو حسن الغريباوي.

وقال الجهاز في بيان، انه "نفذ عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع أسايش السُليمانية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين المُلقبين ( أبو جراح و أبو شداد ) والذي يعمل أحدهما كأمر مفرزة في التنظيم الإرهابي والآخر ضمن المفارز الساندة لولاية الجنوب".

واضاف ان "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ ايضا عملية إستباقية في ناحية اليوسفية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى أبو أدهم".

وتابع، "وعلى صعيد مُتصل إطاح جهاز مُكافحة الإرهاب بإرهابي آخر ينتمي لعصابات داعـش التكفيرية في منطقة العظيم بمُحافظة ديالى، جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته الفريدة بسرية تامة وبجهد معلوماتي استثنائي من مُديرية الإستخبارات وبتنسيق مُميز مع الأجهزة الأمنية".

وبين انه "سيكشف عن تفاصيل عمليات أُخرى نُفذت لأبطالنا في الوقت المُناسب".

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