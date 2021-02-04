2021/02/04 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تخطى الأهلي المصري عقبة الدحيل القطري بفوز مثير بنتيجة (1-0) مساء اليوم الخميس في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.وتأهل الأهلي بهذا الفوز إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل.ويلعب الدحيل ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لتحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأحد المقبل.وسجل للأهلي اللاعب حسين الشحات من تسديدة قوية سكنت شباك الدحيل في الدقيقة 30 ، وألغت تقنية الفيديو هدفاً ثانياً سجله والتر بواليا بداعي التسلل.وخرج الفريق الأحمر فائزاً بعد مباراة مثيرة وقوية وصراع تكتيكي بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وصبري لاموشي المدير الفني للدحيل./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي المصري يُقصي الدحيل القطري من كأس للعالم للاندية ويضرب موعدًا مع بايرن ميونخ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي المصري يُقصي الدحيل القطري من كأس للعالم للاندية ويضرب موعدًا مع بايرن ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).