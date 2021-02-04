المالكي يستبعد ان تكون للكاظمي دورة ثانية لرئاسة مجلس الوزراء

2021/02/04 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استبعد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان تكون لمصطفى الكاظمي دورة ثانية لرئاسة مجلس الوزراء.وقال في تصريح متلفز تابعته نينا ان تعدد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد سيضر بالعملية السياسية لافتا الى اننا لا نفكر بالانقلاب العسكري ويجب حصر السلاح بيد الدولة ولكن الحشد الشعبي ليس منهم لانه يحمي الدولة والحكومة.و أكد المالكي أن "وضع الانتخابات تحت اشراف دولي خطير جداً، ولا توجد دولة تقبل باشراف دولي على انتخاباتها"، مشيرا الى رفضه "القاطع لمبدأ الاشراف على الانتخابات، وانه يوافق على المراقبة فقط"، مبيناً أن "هذا الامر يمثل خرقاً للسيادة الوطنية"./انتهى9

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