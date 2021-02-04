بايدن يعلن “عودة الدبلوماسية” في مقرّ وزارة الخارجية الأميركية

2021/02/04 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن، “عودة” الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترامب.وقال في كلمة قبيل خطاب مخصص للسياسة الخارجية في وقت لاحق الخميس، “أميركا عادت.الدبلوماسية عادت”، متعهداً مرة جديدة ب”إعادة بناء تحالفاتنا”.

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