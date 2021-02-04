بلينكن يطلب من نظيره الروسي الإفراج عن أمريكيين محتجزين في روسيا 

2021/02/04 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – تطرق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى “تسميم” المعارض أليكسي نافالني وطالب بالإفراج عن أميركيين اثنين محتجزين في روسيا، على ما أعلنت الخارجية الأميركية.وأفاد المتحدث باسم الوزير في بيان “كرر وزير الخارجية التأكيد على عزم الرئيس بايدن حماية المواطنين الأميركيين […]

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