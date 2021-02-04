"رسالة للعالم" من بايدن في مقر الخارجية الأميركية

2021/02/04 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ودبلوماسيتها عادت من جديد، متعهدا بإعادة بناء تحالفات واشنطن مع العالم.

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