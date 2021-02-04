اللامساواة سبب الصراعات و الحروب - حسن عجمي

2021/02/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_عجمي العامل الأساسي المُسبِّب للصراعات و الحروب هو اللامساواة.



فحين لا يتساوى الناس يتصارعون لكي يتساووا.



من هنا ، السبيل الوحيد لإحلال السلام كامن في تحقيق المساواة كالمساواة الاقتصادية والاجتماعية.



التاريخ البشري حافل بالصراعات والحروب.



لكن ما سبب ذلك؟ إذا نظرنا إلى التاريخ فسوف نجد أنَّ معظم إن لم تكن كل المجتمعات عانت من اللامساواة كاللامساواة أمام القانون و اللامساواة في الفُرَص بالإض ......





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