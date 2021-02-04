البراغماتية والتجربة الفيتنامية - تاج السر عثمان

2021/02/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشار رئيس الوزراء حمدوك الي البراغماتية في التجربة الفيتنامية ونجاح تجربة فيتنام مع البنك الدولي التي أسهمت في النهوض الاقتصادي التي تشهده اليوم، ونوّه إلى أنّها " حقّقت معجزات عملت على تخفيض الفقر، ( موقع النيلين: 20/11/ 2020)، وذكرأن " تجربة فيتنام نجحت في ربع قرن من تحقيق معجزات ، ده نوع من البراغماتية البنتكلم عنها وبديناهو في مؤتمر برلين للشراكة، وعايزين علاقة تقوم علي الندية ، ا ......





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