حزب كركوكي عراقي عابر للقوميات - ضياء الشكرجي

2021/02/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي كعلماني ليبرالي مؤمن بمبدأ المواطنة العابرة للهويات الجزئية، وداعٍ إلى تطبيقها على جميع على الأصعدة، بالأخص على الصعيد السياسي، بلا شك سيتغرب البعض كيف أدعو إلى تأسيس حزب كركوكي، في الوقت الذي يجب أن تعني المواطنة ليس فقط أن في الشأن السياسي، بما في ذلك العشائرية والمناطقية جانبا، ولا نعتمدها في تأسيس الأحزاب السياسية.لكن دعوتي هذه يمكن أن تعد من قبيل الحل المرحلي، لأن كركوك لها حالة خاصة، وتع ......





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