بايدن يعلن عودة الدبلوماسية الأميركية ويؤكد دعمه للديمقراطية وحقوق الإنسان

2021/02/04 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب.

تصريحات بايدن جاءت خلال كلمة له من مقر وزارة الخارجية الأميركية وأمام موظفي الوزارة في واشنطن، حيث قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة عادت والدبلوماسية كذلك، واعدا بإعادة بناء تحالفات أميركا.

هذا وتعهد الرئيس الأميركي بتجديد تواصل الولايات المتحدة مع العالم، مضيفا أن ادارته ستدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة البلدان.

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