بايدن يوقف الدعم الامريكي للحرب في اليمن

2021/02/04 | 23:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الامريكي جو بايدن:

بايدن : أعلن إصلاح سياستنا الخارجية ووزير الدفاع سيقوم بمراجعة لوضع قواتنا في الخارج وفق أولوياتنا وأمننا القومي

بايدن : نوقف كل الدعم الأمريكي العسكري في الحرب باليمن

بايدن : تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن

بايدن : يجب وضع حد للحرب في اليمن

بايدن : سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها

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