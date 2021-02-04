2021/02/04 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

112 مشاهدة

اكد نقيب المعلمين في كربلاء خالد المرعي، الخميس، ان موضوع المحاضرين من الموضوعات المهمة التي شغلت الدولة، مضيفا ان المحاضرين ادوا المهام التي كلفوا بها لإلقاء المحاضرات لكن موضوعهم أصبح من الامور التي تشهد تجاذبات سياسية.

وقال المرعي في تصريح لـNRT عربية ان "نقابة المعلمين ارتأت أن توضع حلول لهذه الفئة لشمولها بين ملاكات التربية لما نعلمه من دورهم الكبير في بناء المؤسسة التربوية وعددهم الهائل"

واضاف ان "النقطة الأولى في الكتاب الذي تم ارساله إلى وزارة التربية اليوم هو للمطالبة بتفعيل الحذف" مضيفا ان "الحذف شمل الكثير من الملاكات الذين احيلوا الى التقاعد منذ عام 2016 الى 2020 ولم يعوض محل هولاء"

واضاف ان النقطة الثانية تتضمن "ضرورة استيعاب الطاقات الهائلة وحل المشاكل وتعويض المحور الثاني الممثل بقانون 315 الذي شرع من رئاسة الوزارة".



مبينا "ان قانون التقاعد بالنسبة للمحاضرين هو للآن حبر على ورق ولم يشمل بالتخصيصات".

واعرب المرعي عن امنيات نقابته "على الحكومة العراقية والبرلمان أن يصوت على هذه التخصيصات في قانون الموازنة" .

وتابع ان المحور الرابع في الرسالة "يتضمن مقترح بتشريع قانون التوظيف مع ملاكات التربية في المدارس الأهلية".



مشيرا الى "ان المدارس موجودة في العراق ولديها القابلية على إستقبال الكثير من المحاضرين، ما يؤدي الى حل مشكلة الفائض والعاطلين عن العمل وأصحاب الشهادات"

وختم المرعي بالقول ان "الدولة قادرة على ذلك وان نقابة المعلمين ارسلت الكتاب بانتظار حل لهذه المشكلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب معلمي كربلاء لـNRT : خاطبنا التربية بخصوص المحاضرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب معلمي كربلاء لـNRT : خاطبنا التربية بخصوص المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).