2021/02/04 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الخميس، إخلاء (39) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ والتي تشكل تهديداً على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع قام منفذ ميناء أم قصر الشمالي باتخاذ كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء (39)حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة”.

واضافت الهياة، ان “الاخلاء تم بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل مديرية كمرك محطة بوابة البصرة”.

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