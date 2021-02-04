حكومة اقليم كوردستان تقيم مراسيم خاصة بدفن رفات شهداء كوجو

2021/02/04 | 23:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حكومة اقليم كوردستان اقامة مراسيم خاصة بدفن رفات 104 من شهداء قرية كوجو في قضاء شنكال يوم السبت المقبل.

وقالت الحكومة في بيان لها انه وبعد جهود حثيثة من قبل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تم التعرف على رفات (104) من ضحايا الايزيديين الذين استشهدوا على ايدي ارهابيي داعش، وبهذا المناسبة سوف تقام مراسيم لاعادة ودفن رفات هؤلاء الضحايا في قرية كوجو.

وأضاف البيان يتشرف مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان بالتعاون مع اللجنة الوطنیة للتنسیق مع یونیتاد بدعوتكم لحضور هذه المراسيم التي سيحضرها وفد من حكومة اقليم كوردستان والحکومة الاتحادیة والممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جنين بلاسخارت وكريم احمد خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق (يونيتاد)، اضافة الى ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات العاملة في بغداد واقليم كوردستان والمنظمات الدولية والمحلية وذوي الشهداء.

وشدد البيان على ان حضور هذه المراسيم دليل على الوفاء تجاه دماء البيشمركة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل دحر الارهاب، داعية الى تزويدها باسماء الحضور وارقام سياراتهم للتنسيق، وذلك على الایمیل: [email protected]

وأشار البيان الى ان المراسيم ستقام في مقبرة شهداء قرية كوجو عند الساعة الـ 9 من صباح يوم السبت 6/2/2021.

PUKmedia

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