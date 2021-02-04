رسول: أبو شداد وأبو جراح في قبضة القوات الأمنية بالتعاون مع أمن السليمانية

2021/02/04 | 23:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف اللواء يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، عن تفاصيل عملية امنية، أسفرت عن القاء القبض على اثنين من قيادات تنظيم داعش.

وقال رسول في بيان، ان تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية جديدة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع آسايش محافظة السُليمانية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين المُلقبين أبو جراح، وأبو شداد، والذي عمل أحدهما كآمر مفرزة في عصابات داعـش، والآخر ضمن المفارز الساندة لولاية الجنوب.

وأضاف رسول، ان جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ عملية إستباقية اخرى في ناحية اليوسفية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى أبو أدهم، إضافة الى القاء القبض على إرهابي آخر ينتمي لعصابات داعـش التكفيرية في منطقة العظيم بمُحافظة ديالى.

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