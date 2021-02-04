محدث.. النفط يرتفع عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي

2021/02/04 | 23:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاودت أسعار النفط للارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تداولات اليوم الخميس، مع قيود خفض الإنتاج.

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