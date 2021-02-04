ماكرون يعتزم “بذل كل ما بوسعه” للمساعدة في الحوار بين واشنطن وطهران

2021/02/04 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنّه يعتزم “بذل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة اميركية” لإرساء حوار مع طهران حول الملف النووي.وقال في كلمة أمام “المجلس الأطلسي” للابحاث، “سأبذل ما بوسعي لدعم أي مبادرة أميركية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقا، وسأحاول أن أكون (…) ميسّراً لهذا الحوار”.

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