المنافذ الحدودية تعلن إخلاء حاويات

2021/02/04 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، إخلاء مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة، في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ والتي تشكل تهديداً على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، قام منفذ ميناء أم قصر الشمالي عن اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء (39)حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة".



وأضافت، أنه "ذلك جاء بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل مديرية كمرك محطة بوابة البصرة".

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