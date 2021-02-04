2021/02/04 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت في بيان: ان منفذ ميناء أم قصر الشمالي قام بإخلاء (39)حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل مديرية كمرك محطة بوابة البصرة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: إخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: إخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).