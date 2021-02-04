نفط برنت يسجل أعلى مستوى في نحو عام

2021/02/04 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم إذ صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 59 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شباط 2020، .وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.86% إلى 56.16 دولارا للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 0.79% إلى 59.01 دولارا للبرميل.وعزا خبراء ارتفاع أسعار النفط إلى قرار السعودية الأخير بتنفيذ خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل في شباط واذار2021.ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أمريكية، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ اذار 2020، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية./انتهى8

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