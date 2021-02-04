2021/02/04 | 23:34 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كيف يعمل لقاح كورونا الذي يعتمد على الحمض النووي المرسال؟ وكيف يحمي أجسامنا من الفيروس؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يعمل لقاح كورونا؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يعمل لقاح كورونا؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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