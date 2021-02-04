الجيش السوداني يصد هجوما لقوات إثيوبية وأنباء عن سقوط قتلى وأسرى

2021/02/04 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

تصدى الجيش السوداني، هجوما لقوات اثيوبية على الحدود السودانية .

ونقلت صحيفة "السوداني"، عن شهود عيان، أن قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني، الذي رد عليها.

وقال شهود عيان من الحدود الشرقية بمنطقة بركة نورين، إن قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني، ورد الأخير على الهجوم، وفرض سيطرته بالتقدُّم داخل الأراضي السودانية وتمكّن من استرداد عدد من المشاريع الزراعية، فيما قتل جندي سوداني.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لموقع "الشرق - بلومبرغ"، إن اشتباكات تجددت بمنطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الإثيوبية، أودت بحياة جندي سوداني وعدد من الجنود الإثيوبيين.

وأكدت المصادر أن "عدداً من عناصر الجيش الإثيوبي قُتلوا، فيما أُسر آخرون"، مضيفةً أن "جندياً سودانياً واحداً سقط في هذه الاشتباكات التي وقعت في الفشقة الصغرى ".

وشهدت المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.

المصدر: سبوتنيك

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