عاجل | بايدن: الجهات التي تستهدف السعودية مدعومة من إيران

2021/02/04 | 23:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– بايدن: أميركا لن تقف من الآن وصاعدا مكتوفة الأيدي أمام الهجمات الإلكترونية.

– بايدن: يجب إنهاء الحرب في اليمن وسنوقف جميع أنواع الدعم للصراع هناك.

– بايدن: الجهات التي تستهدف السعودية مدعومة من إيران.

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