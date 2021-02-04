بايدن: الولايات المتحدة عادت من جديد لقيادة العالم

2021/02/04 | 23:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترامب.

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وقال بايدن في مؤتمر صحفي أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن، إن "الولايات المتحدة عادت من جديد لقيادة العالم، وأن دبلوماسية واشنطن عادت مرة أخرى وستعزز التحالفات لمواجهة التحديات".

وأعلن بايدن، أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، قائلا إن هذه الحرب "يجب أن تنتهي".

وشدد بايدن مع ذلك على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

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