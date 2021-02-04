درباز كوسرت رسول: والدي بصحة جيدة جدا

2021/02/04 | 23:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد درباز كوسرت رسول نجل كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني ان والده بصحة جيدة.

وقال درباز كوسرت في بيان مساء الخميس، انه يشكر شعب كوردستان على مشاعره تجاه والده، مضيفا بأنه يطمئن الجميع ان السيد كوسرت رسول علي بصحة جيدة جدا.

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