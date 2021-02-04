استقرار تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة

2021/02/04 | 23:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لتظل قرب أدنى مستوى في تاريخها.

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