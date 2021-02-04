الحكيم يؤكد ضرورة معالجة مخلفات داعش بالحكمة والتنازل والعمل على إدامة التعايش

2021/02/04 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم على ضرورة معالجة مخلفات داعش بالحكمة والتنازل والعمل على إدامة التعايش .وقال الحكيم خلال لقائه الكاتب والناشط المدني الايزيدي ميرزا دينايي أن داعش حالة طارئة على المجتمع العراقي مؤكدا أن المكونات العراقية إضافة نوعية للمجتمع العراقي.واوضح إن الايزيديين في العراق مكون لا يقاس بحجمه إنما بأثره في خلق حالة التنوع المجتمعي، داعيا إلى تعويض الايزيديين وباقي الناجين من داعش الإرهابي، مشددا على ضرورة تشريع قانون الناجيات من داعش الإرهابي.كما أوضح أن داعش حالة طارئة على المجتمع العراقي والتعايش بين المكونات هو السمة السائدة، مما يؤكد ضرورة معالجة مخلفات داعش بالحكمة والتنازل والعمل على إدامة التعايش ./انتهى9

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