وزيرة الهجرة تلتقي مجموعة من الناجيات الإيزيديات وتوجه بتوفير الاحتياجات الضرورية لهم

2021/02/04 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم، مجموعة من الناجيات الأيزيديات بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، وبحثت معهم أبرز المشاكل التي تواجههم وسبل معالجتها.وقالت جابرو خلال اللقاء بحسب بيان الوزارة إن: " كوادر الوزارة تعمل على قدم وساق لتذليل كل المصاعب التي تواجه الأيزيديين في العودة إلى حياتهم الطبيعية، والنساء منهم على وجه الخصوص، لما تعرضن له من ظلم كبير".وأضافت أن "ما تعرض له الأيزيديون من حيف واضطهاد من قبل تنظيم داعش الإرهابي، مقابل صمودهم وتحمل كل ما عصف بهم هو محل تقدير"، مؤكدة أن "الوزارة مستمرة بالتوازي مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم كل ما يساهم في حل مشاكلهم".وأشادت "بمدى تحمل وصبر النساء الإيزيديات"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة "تقديم كافة سبل الدعم لاستمرارهن في المضي قدما نحو حياة أفضل والتخلص من تبعات كل ما تعرضن له، وعدم التوقف عند الماضي./انتهى9

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