فريق الإدعاء الديموقراطي يطلب من ترامب الإدلاء بشهادة في إطار محاكمته

2021/02/05 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب فريق الادعاء الديموقراطي، الخميس، من الرئيس السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته "تحت القسم" في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.

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