2021/02/05 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الناشط في الاحتجاجات الشعبية، بمحافظة الديوانية، احمد محمد، تعرض منزله إلى استهداف بعبوة ناسفة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال محمد في منشور على صفحته الشخصية في فيس بوك، وتابعه "ناس" (4 شباط 2021) إن "منزلي تعرض إلى استهداف بعبوة ناسفة".

ولم يتسبب التفجير، بأضرار بشرية.

وشهدت الفترة الماضية، تعرض عدد من منازل النشطاء، إلى استهداف بالعبوات الناسفة، فضلاً عن اغتيال بعضهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية: استهداف منزل ناشط في الاحتجاجات الشعبية بعبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية: استهداف منزل ناشط في الاحتجاجات الشعبية بعبوة ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).