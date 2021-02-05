2021/02/05 | 00:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تفوقت شركة "فورد" على توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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