العفو الدولية: جريمة قتل لقمان سليم يجب ألا تمر دون عقاب

2021/02/05 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ملاحقة قاتلي الناشط اللبناني لقمان سليم وقالت في بيان لها، الخميس، إن "جريمة القتل المروعة يجب ألا تمر بلا عقاب".

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