تشيلسي يحسم الديربي أمام توتنهام بهدف جورجينيو

2021/02/05 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حسم تشيلسي ديربي لندن بالتغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، مساء الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جورجينيو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة (24) من علامة الجزاء.

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيده توتنهام عند 33 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: كورة

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