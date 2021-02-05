استهداف منزل قائد طيران الجيش في بغداد

2021/02/05 | 01:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأستهداف منزل قائد طيران الجيش العراقي بعبوة ناسفة موضوعة امام منزلة.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم (5 شباط 2021)، إن "الجهد الهندسي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة امام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون اصابات تذكر.

وافاد أفاد مراسلنا في وقت سابق من امس الخميس، بوقوع انفجارين في بغداد، الاول استهدف محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الاعظمية، والثاني استهدف منزلا في حي القاهرة.

وقال مراسلنا، ان "الانفجار الاول كان بواسطة عبوة لاصقة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الاعظمية"، موضحا ان "الانفجار خلف اضرارا مادية فقط، لكون المحل مغلقا".

وبين، ان "الانفجار الثاني كان بواسطة رمانة يدوية استهدفت منزلا في منطقة حي القاهرة، مما خلف اضرارا مادية فقط دون وقوع اصابات بشرية"، مشيرا إلى ان "الحادث جاء نتيجة لخلاف عشائري"

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