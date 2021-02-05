مثلث بايدن الآسيوي - محمد رضا زازة

2021/02/05 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رضا_زازة 4 فبراير 2021 ، جوزيف س.



ناي ، جونيور.ترجمة و إعداد :محمد رضا زازةhttps://www.project-syndicate.org/commentary/biden-will-prioritize-alliance-with-japan-by-joseph-s-nye-2021-02?referral=ca21ffلا يزال التحالف الياباني الأمريكي يتمتع بشعبية كبيرة في كلا البلدين ، اللذين يحتاجان إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى.



معًا ، يمكنهم موازنة قوة الصين والتعاون مع الصين في مجالات مثل ......





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