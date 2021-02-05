حين يغتال الإعلام وعينا الجمعي، ما العمل؟ - محمد عمارة تقي الدين

2021/02/05 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"إذا لم تكن فطِناً فإن وسائل الإعلام ستجعلك تكره الضحية وتحب الجلاد"، بتلك العبارة الرائعة صوَّر لنا مالكوم إكس مقدرة وسائل الإعلام على خداع الجماهير وتزييف وعيها الجمعي عبر تبديل الحقائق فيصبح الحق باطلاً والباطل حقاً، وهي عمليات التزييف والخداع التي زادت طردياً وبشكل متسارع مع تزايد الاعتماد على وسائل الإعلام وتطورها بشكل كبير وسط حالة الانفجار المعلوماتي والتقدم ال ......





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