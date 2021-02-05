الغباء السياسي وانعدام الأخلاق - ياسين المصري

2021/02/05 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري إن سألك أحد عن سبب انعدام الأخلاق في مجتمع ما، فقل له إن القمع يقتل إنسانية الإنسان.في عام 1921 أنشد الشاعر المصري الكبير حافظ إبراهيم (1870 - 1932) قصيدته بعنوان: ”مصر تتحدث عن نفسها“ في حفل تكريم رئيس الوزراء آنذاك ”عدلي يكن“ بعد عودته من أوروبا قاطعاً مفاوضات الاستقلال مع انجلترا، وتبدأ القصيدة بالقول: ”وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الده ......





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