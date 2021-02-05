العراق: إخلاء مواد شديدة الخطورة من ميناء في البصرة

2021/02/05 | 02:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، مساء الخميس، إخلاء مواد شديدة الخطورة من ميناء أم قصر الشمالي الواقع في محافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ، والتي تشكل تهديداً على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية، واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع، قام منفذ ميناء أم قصر الشمالي باتخاذ كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات"، مشيراً إلى "إخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط / شركة نفط البصرة بعد استكمال إجراءاتها الأصولية كافة من قبل مديرية كمرك محطة بوابة البصرة".

وأوضح مسؤول في شركة الموانئ العراقية أن حالة الإخلاء هذه ليست الأولى، إذ سبق أن حدثت حالات مماثلة، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن ذلك يندرج ضمن إطار حرص السلطات العراقية على تجنيب الموانئ خطر تلك المواد التي يعد بعضها شديد الانفجار، وقد يتسبب بقاؤه فترة طويلة دون نقله إلى أماكن آمنة بنتائج لا تحمد عقباها.

وأشار إلى وجود رقابة شديدة على جميع المواد التي تدخل إلى موانئ البصرة، لافتاً إلى وجود تنسيق مستمر مع الوزارات العراقية المعنية من أجل عدم تأخير الشحنات التي تحتوي مواد خطرة.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إخلاء 3 حاويات تابعة إلى وزارة الكهرباء كانت تحمل براميل تحتوي مواد شديدة الخطورة من ميناء أم قصر الشمالي، مشيرة إلى نقل المواد إلى أماكن آمنة بهدف إزالة الخطر عن المؤسسات الحكومية والتجمعات المدنية.

وكانت السلطات العراقية قد قررت في أغسطس/ آب 2020 اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع المواد شديدة الخطورة أثناء وجودها في الموانئ والمناطق السكنية لتجنب تكرار ما حدث عند انفجار مرفأ بيروت.

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